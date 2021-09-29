В сети разгорелся очередной скандал из-за «неправильной» политической позиции. Подросток из Киева Егор Антонюк в своем Telegram-канале на днях назвал происходящее в стране «гражданской войной», а саму Украины - «неудавшимся проектом Запада»

«Какая Украина? Нет такой страны. Украина — это неудавшийся проект запада. Россия ни на кого не нападала. На Украине — гражданская война и бандеровские сволочи сами в этом виноваты», — написал 16-летний молодой человек.

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Кроме того, подросток написал, что жалеет, что Авдеевка не в составе ДНР, и когда ему исполнится 18, поедет в республику «воевать за идею».

Украинских «патриотов» такие заявления крайне возмутили, активисты тут же выяснили, что в столицу парень переехал из Авдеевки Донецкой области, а в сети нашли его снимки с георгиевской лентой и бюстом Ленина.

«На Миротворец поедешь», «Статья 110. Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. За тобой уже выехала СБУ», — ответили ребенку пользователи, после чего подросток опубликовал ролик с извинениями.

«Я хотел бы извиниться перед патриотами Украины, перед украинской армией, перед всеми теми, кого я обидел. Я признаю, что был не прав. Простите меня, я так делать больше не буду, обещаю», — сказал школьник.