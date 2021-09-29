Украинский закон об олигархах гласит, о том, что некоторые персоны могут быть в него внесены, но инструмента для их контроля нет, поэтому команда президента будет требовать условные откаты. Об этом 27 сентября заявил политолог Константин Бондаренко в интервью Ukrlife.TV

«Речь идет не об искоренении олигархов и не о том, чтобы их устранить. Речь идет об обилечивании олигархов, условно говоря. То есть завтра, условно к Иван Ивановичу Иванову, которого все считают олигархом… приходят из Офиса президента и говорят — Иван Иванович, вы не олигарх? Он ответит, что, конечно, нет. И тогда Офис президента скажет: "С вас примерно миллиарда три-четыре гривен на какой-то проект, на условные "больницы будущего""», — заявил Бондаренко.

Эксперт объяснил, что сам закон не предвидит никаких санкций против олигархов, поскольку они достаточно размыты и легко могут быть опротестованы в суде.

Ранее депутаты приняли закон о создании реестра олигархов и о лишении их определенных прав. Между первым и вторым чтением депутаты внесли к нему 1,3 тысячи правок. Документ был рассмотрен по ускоренной процедуре.

Однако в пятницу стало известно, что принятый документ совмещает две взаимоисключающие фундаментальные правки о том, какой же орган признает лицо олигархом. Заседание, на котором принимался закон, спикер Рады Дмитрий Разумков не вел по причине болезни.

Зеленский будет грозить пальчиком, а его станут «облизывать» — Погребинский про закон об олигархах © Facebook, Михаил Погребинский

При этом бизнесмены, которые попали в реестр олигархов, будут обязаны подавать электронную декларацию. Им будет запрещено финансировать партии и участвовать в большой приватизации. Олигархам и госслужащим, согласно принятому закону, будет необходимо отчитываться о взаимных контактах.