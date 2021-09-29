«Речь идет не об искоренении олигархов и не о том, чтобы их устранить. Речь идет об обилечивании олигархов, условно говоря. То есть завтра, условно к Иван Ивановичу Иванову, которого все считают олигархом… приходят из Офиса президента и говорят — Иван Иванович, вы не олигарх? Он ответит, что, конечно, нет. И тогда Офис президента скажет: "С вас примерно миллиарда три-четыре гривен на какой-то проект, на условные "больницы будущего""», — заявил Бондаренко.
Эксперт объяснил, что сам закон не предвидит никаких санкций против олигархов, поскольку они достаточно размыты и легко могут быть опротестованы в суде.
Ранее депутаты приняли закон о создании реестра олигархов и о лишении их определенных прав. Между первым и вторым чтением депутаты внесли к нему 1,3 тысячи правок. Документ был рассмотрен по ускоренной процедуре.
Однако в пятницу стало известно, что принятый документ совмещает две взаимоисключающие фундаментальные правки о том, какой же орган признает лицо олигархом. Заседание, на котором принимался закон, спикер Рады Дмитрий Разумков не вел по причине болезни.
Олигархом в законе называется лицо, которое участвует в политической жизни, имеет значительное влияние на средства массовой информации, а также является конечным бенефициарным владельцем (контроллером) субъекта хозяйствования «естественных монополий». Стоимость активов олигарха превышает один миллион прожиточных минимумов, установленных для трудоспособных лиц на 1 января — 2,270 млрд гривен (около 5,7 млрд рублей).
При этом бизнесмены, которые попали в реестр олигархов, будут обязаны подавать электронную декларацию. Им будет запрещено финансировать партии и участвовать в большой приватизации. Олигархам и госслужащим, согласно принятому закону, будет необходимо отчитываться о взаимных контактах.