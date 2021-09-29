Больше нет смысла поднимать тему приглашения в «нормандский формат» президента США Джозефа Байдена, поскольку американская сторона давно бы участвовала в переговорах, если бы хотела. Об этом 27 сентября заявил политолог Константин Бондаренко в интервью Ukrlife.TV

«Идея о том, что давайте пригласим туда еще США, она не является рабочей, поскольку на самом деле США могли с самого начала стать участниками этого процесса. А приглашать сейчас — а давайте позовем дедушку Джо, и пусть он нас как-то рассудит, это идея контрпродуктивная», — завил он.

Киев планирует провести «нормандский» саммит до ухода Меркель — Ермак © пресс-служба президента Украины

Война в Донбассе продолжается уже семь лет. Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), где присутствовали представители ДНР и ЛНР. Также переговоры ведутся в нормандском формате — с участием представителей Украины, Франции, Германии и России.

Ранее Бондаренко заявил, что государственная позиция Германии в рамках «нормандского формата» останется такой же и при канцлере Олафе Шольце, поэтому спешить провести встречу лидеров четырех стран не имеет смысла.