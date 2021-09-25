Американский флот станет главной целью российской армии в случае войны между РФ и США, уверен военно-политический эксперт Яков Кедми. Об этом он на днях рассказал в эфире «Соловьев LIVE»

По словам эксперта, военная сила США всегда основывалась на флоте. Поэтому Россия сделала его ключевой целью удара в возможном противостоянии — на это нацелены главные разработки российских военных инженеров последних лет, в том числе гиперзвуковые ракетные комплексы и передовые системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

«Для американцев флот был, есть и будет основной военной силой. Поэтому российская армия, флот и ВКС поступили очень правильно, сделав основной целью нейтрализацию атакующих элементов флота США как с подлодок, так и с самолетов. На море основное — это "Циркон", новые торпеды, это "Кинжал". Новые российские ракеты, которые сейчас входят в строй — их также можно применять против кораблей», — сказал Кедми.

Война под прикрытием мира: зачем США, Великобритания и Австралия объединились в AUKUS © AP, Andrew Harnik

«Одна из основных целей российской военной мощи сегодня, кроме стратегической и неконвенциональной, — это американский атакующий флот, а также системы наведения, опознавания и целеуказания, базирующиеся на морских платформах. Нет целеуказания — ракета не попадет. Все это дорого. И США, чтобы усилить свое присутствие в надежде, что в 2036 году они будут актуальны в бассейне Тихого океана напротив Китая, готовятся к этому. Но доживут ли они?», — отметил эксперт.

Гиперзвуковое оружие является основным элементом возможного противостояния между странами. В настоящий момент такие системы есть только у России. По мнению экспертов, они могут стать «приговором» для ВМС США.