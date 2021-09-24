Представительница Украины победила на конкурсе красоты «Мисс Мира Плюс Сайз», прошедшем в ОАЭ. Об этом победительница, киевлянка Виктория Щелко, сообщила в своем аккаунте Instagram 24 сентября

Конкурс красоты «Мисс Мира Плюс Сайз» входит в пятерку самых известных мировых конкурсов красоты первой категории.

«В 2017 году я пыталась занять первое место, но тогда меня победила участница из Филиппин, но сейчас, в 2021 году, я все-таки привезла корону — первое место на Украину. Поэтому ждем конкурс в Украине в следующем году», — сказала Щелко на пресс-конференции.

Виктория Щелко — известная модель, руководитель проекта «Мисс Украина Plus Size», обладательница многочисленных титулов на международных конкурсах красоты. Она первой представляла Украину на Miss World Plus Size.