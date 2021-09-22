Собеседник издания выразил сомнение в том, что покушение на Шефира связано с олигархами. Царев рассказал, что именно через Шефира осуществлялась связь Владимира Зеленского с олигархом Игорем Коломойским.
«Когда говорят, что Зеленский боролся с олигархами и поэтому «заказали» Шефира, то это не совсем так, потому что Шефир на самом деле и был на связи с олигархами. Это был человек, который напрямую общался с Коломойским. Связь Зеленского с Коломойским велась в основном через Шефира», — объясняет Царев.
Ранее лидер фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давид Арахамия заявил, что первый помощник президента Сергей Шефир во время обстрела его автомобиля не пострадал, но находится в шоковом состоянии.
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