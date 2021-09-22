Неизвестные выпустили автоматную очередь в автомобиль, где находился первый помощник президента Украины Сергей Шефир. Советник Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что покушение связано с борьбой президента Владимира Зеленского с олигархами. О версиях рассказал бывший спикер парламента Новороссии Олег Царев в интервью Украина.ру 22 сентября

«Делают себе рейтинг»: Царев о настоящей причине покушения на Шефира © REUTERS, Sergiy Karazy Владимира Зеленского с олигархом Игорем Коломойским.

«Когда говорят, что Зеленский боролся с олигархами и поэтому «заказали» Шефира, то это не совсем так, потому что Шефир на самом деле и был на связи с олигархами. Это был человек, который напрямую общался с Коломойским. Связь Зеленского с Коломойским велась в основном через Шефира», — объясняет Царев.

Ранее лидер фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давид Арахамия заявил, что первый помощник президента Сергей Шефир во время обстрела его автомобиля не пострадал, но находится в шоковом состоянии.

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