Неизвестные выпустили автоматную очередь в автомобиль, где находился первый помощник президента Украины Сергей Шефир. О том, как на этом покушении «делают рейтинг», рассказал бывший спикер парламента Новороссии Олег Царев в интервью Украина.ру 22 сентября

Шефир уверен, что стреляли в него, но попали в водителя - Арахамия © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк Михаил Подоляк заявил, что обстрел автомобиля связан с политикой президента Владимира Зеленского по борьбе с олигархами, а в СМИ распространялись сведения о ссоре Сергея Шефира с Зеленским, что якобы могла послужить причиной покушения.

Обе версии — Офиса президента и врагов Зеленского о покушении на Шефира — сомнительны, считает Царев.

«Сейчас каждый будет интерпретировать это покушение в своих целях. ОП попытается получить дополнительный рейтинг… если ОП говорит о том, что это "привет" от олигархов, то пускай назовут фамилию. Все эти олигархи великолепно работают с Офисом президента… Что касается версии "Зеленский заказал Шефира", то это тоже маловероятно. Так на Украине вопросы не решаются… Уверен, что пройдет несколько дней, максимум неделя, и будет информация о том, что произошло, и кто стоит за этими событиями», — сказал Царев.

Ранее лидер фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давид Арахамия заявил, что первый помощник президента Сергей Шефир во время обстрела его автомобиля не пострадал, но находится в шоковом состоянии.

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