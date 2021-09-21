«Нах…й Украину. Кажется, это худшая страна для эмиграции. Не приезжайте сюда. Пять лет ада. А я рада, что пакую чемоданы и возвращаюсь домой», — заявила она.
Поясняя в комментариях свое решение, она отметила, что «перепутала туризм с эмиграцией». Сравнение жизни на в России и на Украине в ее случае оказалось не в пользу последней.
«Там я хотя бы жила, да, было больно, но я жила, а тут просто задыхаюсь… Тут буквально умираю. Я не могу тут жить. И пусть это будет для украинцев доказательством, что не братья», — подчеркнула Каплпан.
На Украине она, по ее словам, постоянно сталкивалась с неприязненным отношением к себе: «Украина посылала меня нах…й 5 лет».
«Я чужая, смиритесь и действуйте по своей совести (хотя кому я тут про совесть рассказываю)», — написала Каплан.
Уточнив «для тех, кто в танке», что ее страницу не взломали, Каплан предложила отписываться от нее в Facebook всем, кому ее высказывания не понравились.