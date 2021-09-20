Конфликт на стадионе «Олимпийский» начался из-за того, что зрители попросили фанатов не жечь файеры, из-за которых стало сложно дышать.
После этого несколько человек из фанатского сектора «Динамо» перелезли к недовольным зрителям и набросились на них с кулаками, несмотря на присутствие детей. Началась драка, мужчине разбили нос.
«"WBC Ультрас Динамо" — это ваша беда, ФК "Динамо" Киев — шакалы, которые бросаются на болельщиков с детьми. А главное, почему??? Из-за замечания: чтобы не жгли файеры, из-за которых детям нечем дышать… В итоге — избитые родители и испуганные дети, которые больше на матчи любимого клуба ни ногой», — написала Федорченко.
Как рассказали посетители матча порталу tribuna.ua, ультрас «Динамо» группой из 10-15 человек «просто толпой калечили трех болельщиков». Затем, при появлении полиции, «эти воины убежали как мыши в разные стороны».
Всего в драке пострадало около 5 человек, у них переломы и синяки.
Украинские ультрас известны выходками на футбольных матчах, расистскими и нацистскими заявлениями.