В Киеве на матче «Александрия» – «Динамо» фанаты группировки «WBC Ультрас Динамо» из-за замечания напали на зрителей, которые пришли на матч с детьми. Об этом 19 сентября рассказала в Facebook Ирина Федорченко

Ультрас «Динамо» обвинили Луческу в войне в Донбассе — видео © РИА Новости, Александр Вильф / Перейти в фотобанк

После этого несколько человек из фанатского сектора «Динамо» перелезли к недовольным зрителям и набросились на них с кулаками, несмотря на присутствие детей. Началась драка, мужчине разбили нос.

«"WBC Ультрас Динамо" — это ваша беда, ФК "Динамо" Киев — шакалы, которые бросаются на болельщиков с детьми. А главное, почему??? Из-за замечания: чтобы не жгли файеры, из-за которых детям нечем дышать… В итоге — избитые родители и испуганные дети, которые больше на матчи любимого клуба ни ногой», — написала Федорченко.

Как рассказали посетители матча порталу tribuna.ua, ультрас «Динамо» группой из 10-15 человек «просто толпой калечили трех болельщиков». Затем, при появлении полиции, «эти воины убежали как мыши в разные стороны».

Всего в драке пострадало около 5 человек, у них переломы и синяки.

Украинские ультрас известны выходками на футбольных матчах, расистскими и нацистскими заявлениями.

Фанаты киевского «Динамо» Фанатская группировка киевского «Динамо» известна выходками на матчах и нацистскими и расистскими заявлениями.