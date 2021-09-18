В Казахстане национализм в основном проникает именно в ряды молодых сельских жителей, которые из-за сложной экономической ситуации массово съезжаются в город на заработки. Об этом рассказал член Союза журналистов Республики Казахстан Олег Гусев в интервью изданию Украина.ру

Олег Гусев: кто он

Бытовой национализм был всегда, но в советское время было достаточно того, чтобы к человеку пришел участковый и предупредил его, что так делать нельзя, то сейчас такого нет, сетует эксперт.

«Если человеку 20 лет и он не знает жизни, какое образование он может получить в сельской школе? Такому человеку отшлифовать мозги легко, и вот вам уже готовый националист», — указал Гусев.

По его словам, те казахи, которые выросли в городе и конкретно общался с представителями других национальностей (русские, немцы, азербайджанцы), никаких проблем с этим не испытывают.

Если человек на своем месте в Акимате или Маслихате (органы местной исполнительной и законодательной власти — ред.), его национальность никого не интересует. В городе махрового национализма не видать, заключил собеседник издания.

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