Ранее президент Токаев, комментируя последние провокации казахских националистов, заявил, что русский язык обладает статусом официального языка, его использованию, согласно законодательству республики, препятствовать нельзя. По его словам, поддерживая плюрализм мнений, Казахстан будет жестко пресекать любые формы радикализма и не позволит покушаться на государственный суверенитет и территориальную целостность.
Бытовой национализм был всегда, но в советское время было достаточно того, чтобы к человеку пришел участковый и предупредил его, что так делать нельзя, то сейчас такого нет, сетует эксперт.
«Если человеку 20 лет и он не знает жизни, какое образование он может получить в сельской школе? Такому человеку отшлифовать мозги легко, и вот вам уже готовый националист», — указал Гусев.
По его словам, те казахи, которые выросли в городе и конкретно общался с представителями других национальностей (русские, немцы, азербайджанцы), никаких проблем с этим не испытывают.
Если человек на своем месте в Акимате или Маслихате (органы местной исполнительной и законодательной власти — ред.), его национальность никого не интересует. В городе махрового национализма не видать, заключил собеседник издания.
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