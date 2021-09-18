Украинская компания ДТЭК, которую связывают с олигархом Ринатом Ахметовым, согласовала поставку двух судовых партий угля из США общим объемом 150 тысяч тонн. Поставщиком выступит американская HC Trading (Heidelberg Cement Group). Об этом 18 сентября сообщает пресс-служба предприятия

Ничего личного, только политика. Россия нанесла удар в тыл Порошенко и Ахметова © РИА Новости, Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Отмечается, что это уже второй контракт компании на импорт угля из США. Первый на поставку 75 тысяч тонн был подписан с другим поставщиком в конце августа.

В отопительном сезоне 2020-21 годов Украина оказалась на грани веерных отключений электричества из-за того, что власти не смогли обеспечить закупку необходимых объемов угля для тепловых электростанций.

В августе этого года ДТЭК начала импорт угля из Казахстана и Польши. Ранее первый замминистра энергетики страны Юрий Власенко сообщил, что Украине необходимо накопить на складах около 16 миллиона тонн угля для стабильного прохождения отопительного сезона.