Ожидается, что уголь будет доставлен на Украину двумя судовыми партиями: первая — в декабре 2021, вторая — в январе следующего года.
Отмечается, что это уже второй контракт компании на импорт угля из США. Первый на поставку 75 тысяч тонн был подписан с другим поставщиком в конце августа.
В отопительном сезоне 2020-21 годов Украина оказалась на грани веерных отключений электричества из-за того, что власти не смогли обеспечить закупку необходимых объемов угля для тепловых электростанций.
В августе этого года ДТЭК начала импорт угля из Казахстана и Польши. Ранее первый замминистра энергетики страны Юрий Власенко сообщил, что Украине необходимо накопить на складах около 16 миллиона тонн угля для стабильного прохождения отопительного сезона.