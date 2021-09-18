Проблема в том, что Украина, уйдя от прямых закупок российского газа, так и не перешла на долгосрочные контракты с европейскими компаниями. Об этом рассказал директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАН Украины Валентин Землянский в интервью изданию Украина.ру

Валентин Землянский: Украина сейчас платит за российский газ в разы дороже, чем Германия © Facebook/Валентин Землянский Владимир Путин рассказал, что Германия покупает российский газ по долгосрочным контрактам по $220 за тысячу кубометров.

Поэтому мы не можем сказать, что сегодня Украина закупает газ по сопоставимой цене, отметил эксперт.

«Я не готов сейчас озвучить мотивацию, чем руководствовалось правление «Нафтогаза», но контракты — спотовые (краткосрочные — ред.). Согласно данным таможни, цена импортного газа в августе-месяце составляла $497 за тысячу кубометров. Нет вот этой страховки от колебаний рынка, которую предоставляет долгосрочный контракт», — пояснил Землянский.

Таким образом, Украина из-за действий предыдущего руководства «Нафтогаза» оказалась беззащитной перед колебаниями цен на рынке газа и вынуждена закупать газ втридорога, заключил собеседник издания.

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