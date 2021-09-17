В августе Зеленский наградил Меркель орденом Свободы «за выдающиеся личные заслуги в укреплении украинско-немецкого межгосударственного сотрудничества, поддержку государственного суверенитета и территориальной целостности Украины».
«Благодаря ее личным посредническим усилиям в 2015 году удалось фактически остановить широкомасштабное военное вторжение РФ на территорию Украины, а также инициировать и обеспечить последовательную поддержку на уровне ЕС санкционной политики по отношению к Москве», — говорится в документе.
В наградном листе также сообщается, что Меркель является одним из наиболее благосклонно настроенных к Украине немецких политиков и лично способствует широкой поддержке Киева в рамках проведения комплексных реформ.
Отношения Украины и России ухудшились на фоне ситуации в Донбассе и присоединения Крыма. Украинские власти не единожды обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная Рада приняла заявление, в котором РФ называется «страной-агрессором».
Россия в свою очередь заявляла, что не собирается ни на кого нападать, а заявления об агрессии используются лишь для того, чтобы разместить побольше военной техники НАТО вблизи российских границ.