Президент Украины Владимир Зеленский уверен, что канцлер ФГР Ангела Меркель, благодаря своим посредническим усилиям в 2015 году, помогла предотвратить «широкомасштабное военное вторжение РФ на территорию Украины». Об этом говорится в наградном листе для представления к награждению, передает агентство «Украинские новости» 17 сентября

В августе Зеленский наградил Меркель орденом Свободы «за выдающиеся личные заслуги в укреплении украинско-немецкого межгосударственного сотрудничества, поддержку государственного суверенитета и территориальной целостности Украины».

«Благодаря ее личным посредническим усилиям в 2015 году удалось фактически остановить широкомасштабное военное вторжение РФ на территорию Украины, а также инициировать и обеспечить последовательную поддержку на уровне ЕС санкционной политики по отношению к Москве», — говорится в документе.

«Прохладная встреча»: что СМИ Европы написали о визите Меркель в Киев © пресс-служба президента Украины

Отношения Украины и России ухудшились на фоне ситуации в Донбассе и присоединения Крыма. Украинские власти не единожды обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная Рада приняла заявление, в котором РФ называется «страной-агрессором».

Россия в свою очередь заявляла, что не собирается ни на кого нападать, а заявления об агрессии используются лишь для того, чтобы разместить побольше военной техники НАТО вблизи российских границ.