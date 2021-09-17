Климкин подчеркнул, что Украина говорит об угрозе «полномасштабного российского вторжения, военного или гибридного», но при этом тратит недостаточно средств на вооружения, и поэтому не должна надеяться на помощь Запада. Затем экс-глава МИД интерпретировал свою мысль в форме известной детской сказки.
«Однако по этому проекту (госбюджета — ред.) мы похожи на пастушка из известной сказки, который постоянно говорит "волки, волки", а затем ему уже никто не верит, когда волки реально появились"», – художественно выразился Климкин.
Далее экс-министр перечислил факторы, угрожающие, в его восприятии, Украине. В частности, были употреблены такие фразы как «попытки проглотить Беларусь», «беспрецедентные по масштабу учения» и прочие формулировки.
Ранее министр обороны Украины Андрей Таран заявлял, что предусмотренная проектом госбюджета сумма на военные цели является рекордной.
Отметим, что государственный бюджет Украины на 2022 год планируется закрыть с дефицитом на уровне 3,5%.