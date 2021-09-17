Проект государственного бюджета Украины на 2022 год предусматривает затраты на военные цели в размере 5,95% от ВВП. По мнению бывшего главы МИД страны Павла Климкина, этого недостаточно. Он написал об этом в своем Facebook 17 сентября

Оборонный бюджет Украины снова рекордно вырастет – СНБО © Facebook, Державний концерн "Укроборонпром"

«Однако по этому проекту (госбюджета — ред.) мы похожи на пастушка из известной сказки, который постоянно говорит "волки, волки", а затем ему уже никто не верит, когда волки реально появились"», – художественно выразился Климкин.

Далее экс-министр перечислил факторы, угрожающие, в его восприятии, Украине. В частности, были употреблены такие фразы как «попытки проглотить Беларусь», «беспрецедентные по масштабу учения» и прочие формулировки.

Ранее министр обороны Украины Андрей Таран заявлял, что предусмотренная проектом госбюджета сумма на военные цели является рекордной.

Отметим, что государственный бюджет Украины на 2022 год планируется закрыть с дефицитом на уровне 3,5%.