«Мы понимаем, что ваша работа… Вы делаете вид, что вы эксперт, но мы оба знаем, что вы клоун», — заявил Билецкий.
В ответ Арестович напомнил националисту о резонансных преступлениях, очевидно, намекнув, что тот может быть к ним причастен. На это Билецкий пригрозил ему судом.
После Билецкий рассказал, что когда-то «послал» Арестовича в мариупольском аэропорту за то, что тот якобы «рассказывал сказки» военным.
«Господин Андрей говорит как брехло», — сказал в ответ советник главы ОП.
На днях экс-министр внутренних дел Арсен Аваков раскритиковал давнее видео, где Арестович в интервью заявил, что АТО — это «большой курорт для мальчиков». Позже Арестович заявил, что его слова были сказаны в 2016 году, когда он еще не был политиком, а публикацию видео Аваковым он связал с началом политического сезона. Позже экс-глава Минздрава Максим Степанов заподозрил у Арестовича психическое заболевание.