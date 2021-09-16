Глава партии «Национальный корпус» Андрей Билецкий и внештатный советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович 15 сентября в прямом эфире поругались в студии политического ток-шоу на телеканале «Украина 24» из-за скандального заявления последнего о так называемой антитеррористической операции (АТО)

Арестович объяснил слова о «курорте для мальчиков» в Донбассе © Facebook Алексея Арестовича

В ответ Арестович напомнил националисту о резонансных преступлениях, очевидно, намекнув, что тот может быть к ним причастен. На это Билецкий пригрозил ему судом.

После Билецкий рассказал, что когда-то «послал» Арестовича в мариупольском аэропорту за то, что тот якобы «рассказывал сказки» военным.

«Господин Андрей говорит как брехло», — сказал в ответ советник главы ОП.

На днях экс-министр внутренних дел Арсен Аваков раскритиковал давнее видео, где Арестович в интервью заявил, что АТО — это «большой курорт для мальчиков». Позже Арестович заявил, что его слова были сказаны в 2016 году, когда он еще не был политиком, а публикацию видео Аваковым он связал с началом политического сезона. Позже экс-глава Минздрава Максим Степанов заподозрил у Арестовича психическое заболевание.