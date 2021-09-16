Глава Роспотребнадзора Анна Попова 15 сентября рассказала об особенностях «дельта»-штамма COVID-19, передает РИА Новости

Астролог назвал срок начала новой волны COVID-19 на Украине © Gerd Altmann/Pixabay

По ее словам, в России «дельта»-штаммом COVID-19 заражены 95% больных.

Также глава Роспотребнадзора предупредила, что необходимо опасаться микст-инфекции гриппа и коронавируса. Единственный способ избежать этого — вакцинироваться.

С начала пандемии в России коронавирусом заболели больше 7,1 миллиона человек, умерли почти 200 тысяч пациентов.