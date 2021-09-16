«Его преимущество в том, что он не вызывает очень тяжелых заболеваний, он быстрее распространяется, это да, ещё и поэтому надо привиться и носить маску»,- сказала Попова.
По ее словам, в России «дельта»-штаммом COVID-19 заражены 95% больных.
Также глава Роспотребнадзора предупредила, что необходимо опасаться микст-инфекции гриппа и коронавируса. Единственный способ избежать этого — вакцинироваться.
С начала пандемии в России коронавирусом заболели больше 7,1 миллиона человек, умерли почти 200 тысяч пациентов.