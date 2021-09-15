«Я почти до дня совершения преступления не знал, что нужно будет сделать. Мне в этот день позвонили люди с Украины и угрожали. Они мне сказал: "Выгляни в окно, у тебя дочка в песочнице играет, и сын около бочки стоит, а за домом орех есть. В следующий раз, когда выглянешь, у тебя дети там будут висеть"», — рассказал он.
По словам Ахтемова, не деньги, а именно беспокойство за близких заставили пойти на преступление.
Он со слезами на глазах обратился к крымским татарам, заявив, что для сотрудников украинских спецслужб «ничего святого нету: ни дети, ни семья», и призвал их не соглашаться на предложения киевских силовиков.
23 августа Асан Ахтемов и его брат Азиз подорвали газопровод в горной части Крыма, использовавшийся для снабжения села Перевальное и войсковой части.
В начале сентября ФСБ задержала трех подозреваемых: заместителя председателя запрещенной в РФ организации «Меджлис крымскотатарского народа» Наримана Джелялова и братьев Ахтемовых.
Последние были непосредственными исполнителями теракта, Джелялов же был посредником между ними и украинскими спецслужбами.
Задержанным грозит от десяти до 15 лет тюрьмы.
Следует отметить, что украинские власти давно прибегают к террористическим актам и особо не скрывают этого. Так, в результате теракта, проведенного спецслужбами Украины, погиб глава ДНР Александр Захарченко.
Таким же образом был убит командир ополченцев Михаил Толстых (Гиви). О том, что его убийство санкционировал лично президент Украины Петр Порошенко, сообщила депутат Верховной Рады Виктория Сюмар, входящая в партию Порошенко.
Судя по всему, украинские власти решили взять на вооружение тактику Израиля, который наделил себя «правом» ликвидировать врагов режима в любой точке земного шара.
О том, что Украина намерена выстраивать свою безопасность по примеру государства Израиль заявил на днях украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.