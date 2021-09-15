Украинская разведка шантажировала участника подрыва газопровода в Крыму, угрожая убить его детей, заявил один из задержанных, Асан Ахтемов, во время допроса. Видеозапись следственных мероприятий обнародовало ФСБ РФ 15 сентября

«Я почти до дня совершения преступления не знал, что нужно будет сделать. Мне в этот день позвонили люди с Украины и угрожали. Они мне сказал: "Выгляни в окно, у тебя дочка в песочнице играет, и сын около бочки стоит, а за домом орех есть. В следующий раз, когда выглянешь, у тебя дети там будут висеть"», — рассказал он.

«Служу врагам России»: Джаралла рассказал об исполнителях терактов в Крыму © кадр из видео Украина.ру

Он со слезами на глазах обратился к крымским татарам, заявив, что для сотрудников украинских спецслужб «ничего святого нету: ни дети, ни семья», и призвал их не соглашаться на предложения киевских силовиков.

23 августа Асан Ахтемов и его брат Азиз подорвали газопровод в горной части Крыма, использовавшийся для снабжения села Перевальное и войсковой части.

В начале сентября ФСБ задержала трех подозреваемых: заместителя председателя запрещенной в РФ организации «Меджлис крымскотатарского народа» Наримана Джелялова и братьев Ахтемовых.

Корнилов: Государство-террорист Украина не собирается искать мира © РИА Новости, Игорь Маслов / Перейти в фотобанк

Задержанным грозит от десяти до 15 лет тюрьмы.

Следует отметить, что украинские власти давно прибегают к террористическим актам и особо не скрывают этого. Так, в результате теракта, проведенного спецслужбами Украины, погиб глава ДНР Александр Захарченко.

Таким же образом был убит командир ополченцев Михаил Толстых (Гиви). О том, что его убийство санкционировал лично президент Украины Петр Порошенко, сообщила депутат Верховной Рады Виктория Сюмар, входящая в партию Порошенко.

Судя по всему, украинские власти решили взять на вооружение тактику Израиля, который наделил себя «правом» ликвидировать врагов режима в любой точке земного шара.

О том, что Украина намерена выстраивать свою безопасность по примеру государства Израиль заявил на днях украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.