Депутат Верховной Рады от «Европейской солидарности» Виктория Сюмар 19 июля в комментарии к посту в Facebook заявила о согласовании убийства комбата ДНР Михаила Толстых (позывной «Гиви») экс-президентом Украины Петром Порошенко

О годовщине со дня рождения Гиви напомнил украинский политтехнолог Петр Охотин.

«Злые языки говорят, что к его ликвидации причастно Командование Сил специальных операций ВС Украины. Не могу ни подтвердить, ни опровергнуть», — написал он.

«ССУ и высшее командование, согласовавшее эту операцию. Порошенко то есть», — добавила в комментарии к записи Сюмар.

Донецкая журналистка Пирогова: Гиви понимал, что они с Моторолой смертники © из личного архива Майи Пироговой Михаил Толстых) был убит в Донецке в своем кабинете 8 февраля 2017 года. В качестве основных версий убийства рассматриваются выстрел из реактивного огнемета «Шмель» и закладка взрывчатки.

Украинские спецслужбы отрицают причастность к убийству.