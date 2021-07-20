О годовщине со дня рождения Гиви напомнил украинский политтехнолог Петр Охотин.
«Злые языки говорят, что к его ликвидации причастно Командование Сил специальных операций ВС Украины. Не могу ни подтвердить, ни опровергнуть», — написал он.
«ССУ и высшее командование, согласовавшее эту операцию. Порошенко то есть», — добавила в комментарии к записи Сюмар.
Командир батальона «Сомали» с позывным Гиви (Михаил Толстых) был убит в Донецке в своем кабинете 8 февраля 2017 года. В качестве основных версий убийства рассматриваются выстрел из реактивного огнемета «Шмель» и закладка взрывчатки.
Украинские спецслужбы отрицают причастность к убийству.