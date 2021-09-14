Ранее спикер украинской делегации в трехсторонней контактной группе Алексей Арестович рассказал, что президент Владимир Зеленский только спустя два года нахождения на посту понял, что Запад не собирается принимать Украину в НАТО и ЕС, после чего «пришел в бешенство».
«Страна извлекла несколько горьких уроков о том, что обещания Запада, скорее всего, не будут выполнены. Мы не верим обещаниям», — заявил Кулеба.
По его словам, Киев наконец понял, что может полагаться только на себя, и превращается в военизированное государство наподобие Израиля.
«Обстоятельства не оставляют выбора. Армия, дипломатия и украинский народ, — это все, что у нас есть, чтобы выжить», — добавил министр.
При этом он рассчитывает на военную помощь США, которые сейчас не хотят «облажаться на Украине, как это было в Афганистане».