Украина больше не верит обещаниям Запада, сказал министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба в интервью британской газете Independent

Ранее спикер украинской делегации в трехсторонней контактной группе Алексей Арестович рассказал, что президент Владимир Зеленский только спустя два года нахождения на посту понял, что Запад не собирается принимать Украину в НАТО и ЕС, после чего «пришел в бешенство».

«Страна извлекла несколько горьких уроков о том, что обещания Запада, скорее всего, не будут выполнены. Мы не верим обещаниям», — заявил Кулеба.

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«Обстоятельства не оставляют выбора. Армия, дипломатия и украинский народ, — это все, что у нас есть, чтобы выжить», — добавил министр.

При этом он рассчитывает на военную помощь США, которые сейчас не хотят «облажаться на Украине, как это было в Афганистане».