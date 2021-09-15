Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович может иметь проблемы с психикой. Об этом заявил 15 сентября бывший министр здравоохранения Украины Максим Степанов в своем Facebook

Арестович объяснил слова о «курорте для мальчиков» в Донбассе © Facebook Алексея Арестовича

«С медицинской точки зрения у данного лица есть подозрение на психическое заболевание. С политической — этот субъект не имеет никакого морального права быть спикером ТКГ. За 7 лет войны погибло более 15 тысяч человек. И вот такие спикеры и советники позорят их память и Украину в целом», — написал Степанов.

Он добавил, что несмотря на то, что слова Арестовича были сказаны много лет назад, «такие клинические случаи не имеют срока давности».

«С годами болезнь только прогрессировала…», — заявил он и добавил, что военные могут провести Арестовичу экскурсию по «самым жарким курортам Донбасса».

Накануне экс-министр внутренних дел Арсен Аваков опубликовал видео с давним интервью Арестовича и жестко раскритиковал его. Позже сам Арестович заявил, что его слова об АТО были сказаны в 2016 году, когда он еще не был политиком. А публикацию видео Аваковым он связал с началом политического сезона.