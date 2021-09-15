«Нафтогаз» будет действовать в логике той политики, которая проводится в энергетической сфере по сохранению тарифов на коммунальные услуги до конца отопительного сезона. Об этом в интервью Украина.ру рассказал директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАН Украины Валентин Землянский

Ранее из наблюдательного совета «Нафтогаза» уволились три независимых члена, и компания фактически перешла под прямое управление Кабинета министров.

По словам эксперта, скандал начался с момента увольнения предыдущего главы компании Андрея Коболева, когда неудовольствие было высказано со стороны официальных лиц Соединенных Штатов — Киев обвиняли в сворачивании реформы корпоративного управления.

«Но я не думаю, что принципиально что-то поменяется, потому что «Нафтогаз» сейчас гарантирует выполнение тех критических обязательств, которые были взяты президентом Украины Владимиром Зеленским и правительством по сохранению тарифной стабильности», — сказал Землянский.

Нафтогаз в прицеле. Что происходит в крупнейшей госмонополии Украины?

«Что будет после его окончания, сейчас сказать сложно», — заключил Землянский.

Полный текст интервью можно прочесть здесь.