Экс-депутат Верховной Рады Украины, лидер Радикальной партии Олег Ляшко 13 сентября в эфире «Украина 24» пожаловался на кражу властями денег у пенсионеров

В Киеве продают бутерброд по цене украинской пенсии © Японский привет/Instagram

Он назвал подачками то, что в стране называют повышением пенсий.

«Власть хвастается, что приняла изменения, чтобы с 1 марта индексировать пенсии. Так в 2017 году я как раз голосовал за этот закон об индексации. И не надо было никаких изменений, правительственным постановлением индексировали бы с 1 марта, если бы хотели. А так ничего не делали, несколько месяцев индексации украли у людей, минимум по тысяче гривен у каждого пенсионера. Обещали с 1 июля добавить пенсионерам по 500 гривен. Где обещанные добавки? Теперь перенесли на декабрь», — подытожил Ляшко.

В августе в Харькове Служба безопасности Украины (СБУ) совместно с Национальной полицией и Харьковской областной прокуратурой разоблачила масштабное хищение бюджетных средств местными чиновниками. По данным правоохранителей, сотрудники пенсионного фонда вносили в базу данных недостоверные сведения о выплатах пенсий жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР). Затем злоумышленники без ведома пенсионеров оформляли банковские карточки и присваивали предназначенные для жителей Донбасса пенсионные выплаты.