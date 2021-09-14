Дмитрий Разумков хочет сделать так, чтобы его отставка максимально позитивно позиционировала его как альтернативную Владимиру Зеленскому фигуру без авторитаризма и без прочих благоглупостей. Об этом рассказал директор аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев в интервью изданию Украина.ру

Андрей Золотарев: кто он © скриншот с видео "UKRLIFE.TV" Вадим Карасев выразил мнение, что спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова снимут с должности, поскольку он действует вразрез с президентской партией «Слуга народа», а его место, вероятнее всего, займет глава партии Александр Корниенко, а не первый зампред Рады Руслан Стефанчук.

«Обиженных у нас любят, и Разумков прекрасно понимает, что спикерам в политической истории Украины редко удавалось стать президентами. Только Кравчук с поста спикера Верховного Совета СССР перепрыгнул в кресло президента. Для всех остальных спикерское кресло было высшей точкой политической карьеры, дальше только падение. Поэтому Разумков хочет сделать так, чтобы его отставка максимально позитивно позиционировала его как альтернативную Зеленскому фигуру без авторитаризма и без прочих благоглупостей. Получится ли это? Не думаю. На Банковой люди неглупые и прекрасно понимают, что Разумкову такого козыря давать нельзя, и торопиться с отставкой не будут», — рассуждает эксперт.

В ситуации конфликта Разумкова с центральной властью есть два сценария. Вялотекущий — не обострять ситуацию или решать ситуацию радикально, но в любом случае так или иначе разная кривая рано или поздно приведет к обострению конфликта, подчеркнул Золотарев.

Судя по тому, как события набирают оборот, многие считают, что вокруг Разумкова, Гройсмана или Кличко будет набираться новая оппозиция, уточнил политолог.

Так это или нет — это из разряда гипотез, но то, что Разумков позиционирует себя как оппозиционер линии Банковой, — это на поверхности, и это означает, что конфликт неизбежен, заключил собеседник издания.

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