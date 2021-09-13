Высший совет правосудия Украины опубликовал фамилии иностранных юристов, которые будут контролировать судебную систему страны после реформы президента Владимира Зеленского. Перечень иностранных кандидатов обнародовал пресс-центр ВСП 13 сентября
Отбором кандидатов в состав Высшей квалификационной комиссии судей, согласно реформе Зеленского, должна заниматься Конкурсная комиссия, в которой голоса иностранных членов будут иметь больший вес.
В первый состав Конкурсной комиссии предложили список из следующих иностранцев:
Сэр Дэвид Кэлверт-Смит, бывший судья Высшего суда и директор Государственной прокуратуры Англии и Уэльса (Великобритания);
Виктория Хенли, бывшая директор Комиссии по эффективности работы судей штата Калифорния (США);
Тилман Хоппе, бывший судья Высшего суда и директор Государственной прокуратуры Англии и Уэльса (ФРГ);
Роберт Брукхейсен, бывший специальный прокурор отдела борьбы с мошенничеством в особо крупных размерах (Нидерланды);
Клаудия Эксобар, бывшая судья апелляционного суда (Гватемала);
Стивен Маркмен, Председатель Верховного суда штата Мичиган в отставке (США);
Лаура Штефан, основательница и исполнительная директор экспертного форума "Аналитический центр верховенства права и борьбы с коррупцией" (Румыния);
Тед Зажечны, судья федерального суда Королевской скамьи провинции Саскачеван в отставке, (Канада).
Ранее сообщалось, что Совет судей не избрал кандидатов от Украины в Этический совет при ВСП, тем самым, по мнению властей, сопротивляясь прозападной реформе.