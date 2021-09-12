Если Украина сама выйдет из Минских соглашений, так же, как из договора о дружбе с РФ, вся ответственность за происходящее будет лежать исключительно на украинском руководстве. Об этом рассказал член Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ Богдан Безпалько в интервью изданию Украина.ру

Богдан Безпалько: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов / Перейти в фотобанк Алексей Арестович заявил, что Украина снялась с «крючка» Минских договоренностей. Он назвал это «прорывным достижением».

В этом случае сразу же встанет вопрос о том, что все санкции, которые были объявлены под предлогом того, что Россия якобы не соблюдает Минские соглашения, должны будут быть немедленно аннулированы, ведь получается, что теперь Минские соглашения не соблюдает сама Украина, подчеркнул эксперт.

«Если Украина откажется от «Минска», мы всегда сможем сказать, что до последнего пытались наладить мирное урегулирование на Донбассе, прикладывая к этому массу усилий. Мы шли к этому путем самоограничения. Мы всегда сможем сказать, что предприняли все усилия для достижения мира», — указал Безпалько.

В то же время выход Украины из «Минска» будет означать фактическую войну, в которую Россия может оказаться втянуты частично или полностью, и которая тоже может послужить поводом к внешнеполитическому, дипломатическому, экономическому давлению на Россию, но Россия не может просто отдать Украине Донбасс «на съедение», заключил собеседник издания.

Полностью с интервью можно ознакомиться здесь.