По словам Пушкова, Зеленский либо сознательно занимается пропагандой, либо далек от реальности.
Он отметил, что у Украины уже есть безвиз, страна поставляет ЕС рабочую силу, а больше никакого вклада сделать не могла бы.
«Напротив, ЕС ослабел бы с Украиной с ее коррупцией, хаосом и постоянным ожиданием денег. НАТО теряет от отсутствия Украины? Что же "теряет" альянс? Страну, которая мечтает столкнуть его с Россией и приложит к этому все силы? Невелика, как говорится, потеря. Все это уже дают понять Зеленскому и американцы, и европейцы, и даже прибалты», — написал Пушков.
Ранее Зеленский на форуме Ялтинской европейской стратегии в Киеве заявил, что НАТО и ЕС зря откладывают вопрос о членстве Украины, поскольку без нее будут «терять и ослабевать».