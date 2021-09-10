Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков в своем Telegram-канале 10 сентября высмеял заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что НАТО и ЕС без Украины станут слабыми

По словам Пушкова, Зеленский либо сознательно занимается пропагандой, либо далек от реальности.

Зеленский заявил, что без Украины НАТО и ЕС будут ослабевать © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

«Напротив, ЕС ослабел бы с Украиной с ее коррупцией, хаосом и постоянным ожиданием денег. НАТО теряет от отсутствия Украины? Что же "теряет" альянс? Страну, которая мечтает столкнуть его с Россией и приложит к этому все силы? Невелика, как говорится, потеря. Все это уже дают понять Зеленскому и американцы, и европейцы, и даже прибалты», — написал Пушков.

Ранее Зеленский на форуме Ялтинской европейской стратегии в Киеве заявил, что НАТО и ЕС зря откладывают вопрос о членстве Украины, поскольку без нее будут «терять и ослабевать».