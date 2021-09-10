Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что работать на государство очень невыгодно из-за маленькой заработной платы, обесславливания и очернения репутации. Об этом 10 сентября он заявил в рамках форума «Ялтинской европейской стратегии» в формате YES Brainstorming 2021, который теперь проходит в Киеве. Трансляцию вел Офис президента в Facebook

«Работать на государство в моем понимании, без громких слов — сложно и дешево. Невыгодно. Просто невыгодно. Вся репутация, которая была у вас до этого, она меняется, к сожалению. И за все это ты получаешь — когда-то ты получишь! — в истории скажут: "Все же, наверное, не врал, нормальный человек". Это максимум. Вот вызов», — заявил он.

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Во время своей президентской кампании и некоторое время после победы на выборах Зеленский множество раз утверждал, что пришел управлять страной на один президентский срок — 5 лет. Спустя два года он поменял риторику.

На большой пресс-конференции в июне Зеленский заявил, что пока точно не знает, идти ли на второй срок, но в то же время считает, что нет политиков, которые могли бы составить ему конкуренцию.