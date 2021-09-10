«Работать на государство в моем понимании, без громких слов — сложно и дешево. Невыгодно. Просто невыгодно. Вся репутация, которая была у вас до этого, она меняется, к сожалению. И за все это ты получаешь — когда-то ты получишь! — в истории скажут: "Все же, наверное, не врал, нормальный человек". Это максимум. Вот вызов», — заявил он.
Также президент добавил, что ждет молодых и амбициозных людей, которые готовы работать на страну за 30 тысяч гривен (около 75 тысяч рублей) в месяц.
Во время своей президентской кампании и некоторое время после победы на выборах Зеленский множество раз утверждал, что пришел управлять страной на один президентский срок — 5 лет. Спустя два года он поменял риторику.
На большой пресс-конференции в июне Зеленский заявил, что пока точно не знает, идти ли на второй срок, но в то же время считает, что нет политиков, которые могли бы составить ему конкуренцию.