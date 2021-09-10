Политолог, политический консультант, общественный деятель.

Александр Лазарев о шансах спикера парламента Разумкова стать президентом Украины
Александр Лазарев о шансах спикера парламента Разумкова стать президентом Украины
© скриншот с видео NEWSONE
Родился в 1994 году в Хмельницкой области.

Окончил Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, факультет «Политология и государственное управление».

Работал в фонде «Украинская политика».

Один из основателей украинской общественной организации «Народный союз».

Участвует в политических ток-шоу на ТВ, в том числе на каналах «НАШ» и «112 Украина».

«НАШ» и «112 Украина». Источник https://100biografiy.ru/tv/aleksandr-lazarev

Данные Лазарева внесли на сайт «Миротворец».