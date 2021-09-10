Политолог, политический консультант, общественный деятель.
Родился в 1994 году в Хмельницкой области.
Окончил Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, факультет «Политология и государственное управление».
Работал в фонде «Украинская политика».
Один из основателей украинской общественной организации «Народный союз».
Участвует в политических ток-шоу на ТВ, в том числе на каналах «НАШ» и «112 Украина».
«НАШ» и «112 Украина». Источник https://100biografiy.ru/tv/aleksandr-lazarev
Данные Лазарева внесли на сайт «Миротворец».