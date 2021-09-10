Украинский политолог

Политолог, политический консультант, общественный деятель.

Александр Лазарев о шансах спикера парламента Разумкова стать президентом Украины © скриншот с видео NEWSONE

Окончил Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, факультет «Политология и государственное управление».

Работал в фонде «Украинская политика».

Один из основателей украинской общественной организации «Народный союз».

Участвует в политических ток-шоу на ТВ, в том числе на каналах «НАШ» и «112 Украина».

Данные Лазарева внесли на сайт «Миротворец».