Медузы заполонили курорты Запорожской области из-за действий России. Об этом на совещании в Кирилловке заявил 8 сентября глава Запорожской областной госадминистрации Александр Старух, передает objectiv.tv

Чиновник сообщил о провале курортного сезона из-за масштабного нашествия медуз.

По его словам, соленость Азовского моря повышается из-за того, что воду питающих его рек, Дона и Кубани, в России используют для полива.

Кроме того, по мнению главы Запорожской ОГА, из-за строительства Крымского моста изменился ландшафт Черного моря, из-за чего медузы стали мигрировать в Азов.

«Нам нанесен рекреационный вред. Тем, кто нам его нанес, пора выставлять счета и за Крым отжатый, и за сорванный курортный сезон», — заявил Старух.

Украинец написал песню о нашествии медуз и обвинил в этом Россию © flickr.com

Ранее отдыхающие на пляже в Бердянске подрались из-за медуз. Одна сторона конфликта выкидывала кишечнополостных на берег, а другая встала на их защиту.