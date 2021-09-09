Чиновник сообщил о провале курортного сезона из-за масштабного нашествия медуз.
По его словам, соленость Азовского моря повышается из-за того, что воду питающих его рек, Дона и Кубани, в России используют для полива.
Кроме того, по мнению главы Запорожской ОГА, из-за строительства Крымского моста изменился ландшафт Черного моря, из-за чего медузы стали мигрировать в Азов.
«Нам нанесен рекреационный вред. Тем, кто нам его нанес, пора выставлять счета и за Крым отжатый, и за сорванный курортный сезон», — заявил Старух.
Однако кто будет подсчитывать убытки и планируется ли обращение в суд, чиновник не уточнил.
Ранее отдыхающие на пляже в Бердянске подрались из-за медуз. Одна сторона конфликта выкидывала кишечнополостных на берег, а другая встала на их защиту.