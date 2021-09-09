Мэр Киева и глава Киевской городской госадминистрации (КГГА) Виталий Кличко прокомментировал слухи о том, что его могут отправить в отставку с поста главы КГГА решением Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). Видео опубликовал Telegram-канал «Политика Страны» 9 сентября

Противостояние Кличко и Зеленского. Кто останется главной фигурой на политическом Олимпе Украины? © Facebook, Віталій Кличко

«Это как когда-то ЧК в советское время принимало все решения. Коллективный орган, никто ни за что не отвечал. Сейчас то же самое», — заявил Кличко.

При этом, вероятно, градоначальник перепутал ЧК (Чрезвычайную комиссию по борьбе с контрреволюцией и саботажем) с ЦК (Центральным комитетом Компартии).

Он выразил надежду, что СНБО «хватит ума» не принимать решение о его отставке с поста главы Киевской городской госадминистрации.

Ранее Кличко вызвали на заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины 20 августа, однако он отказался и уехал по делам Ассоциации городов Украины в Черниговскую область.

Новое заседание СНБО назначено на 10 сентября.