По словам киевского мэра, на Украине СНБО стал подменять собой все остальные институции.
«Это как когда-то ЧК в советское время принимало все решения. Коллективный орган, никто ни за что не отвечал. Сейчас то же самое», — заявил Кличко.
При этом, вероятно, градоначальник перепутал ЧК (Чрезвычайную комиссию по борьбе с контрреволюцией и саботажем) с ЦК (Центральным комитетом Компартии).
Он выразил надежду, что СНБО «хватит ума» не принимать решение о его отставке с поста главы Киевской городской госадминистрации.
Ранее Кличко вызвали на заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины 20 августа, однако он отказался и уехал по делам Ассоциации городов Украины в Черниговскую область.
Новое заседание СНБО назначено на 10 сентября.