Микроавтобус, перевозивший хасидских паломников из Умани в аэропорт Киева Борисполь выехал на встречную полосу. Один из пассажиров погиб, сообщает киевская полиция в четверг, 9 сентября

Сообщается, что 9 сентября в 04:30 на автотрассе Киев – Одесса в районе села Чупира Киевской области водитель микроавтобуса Mercedes не справился с управлением и столкнулся со встречным автобусом. Отмечается, что фары встречного транспортного средства ослепили водителя. В результате происшествия погиб 45-летний паломник-иностранец.

По данным полиции, в микроавтобусе находилось 13 пассажиров.

Во что 20 тысяч хасидов-паломников превратили Умань - видео © кадр из видео Украина.ру

По словам начальника департамента превентивной деятельности полиции Украины Анатолия Серединского, за время пребывания в Умани паломников было зафиксировано 21 сообщение о правонарушениях и открыто два уголовных производства. В целом ситуация находится под контролем благодаря слаженной работе Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, полиции и миграционной службы, дополнил полицейский.