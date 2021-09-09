Сообщается, что 9 сентября в 04:30 на автотрассе Киев – Одесса в районе села Чупира Киевской области водитель микроавтобуса Mercedes не справился с управлением и столкнулся со встречным автобусом. Отмечается, что фары встречного транспортного средства ослепили водителя. В результате происшествия погиб 45-летний паломник-иностранец.
По данным полиции, в микроавтобусе находилось 13 пассажиров.
Накануне, 8 сентября закончились празднования еврейского Нового года (Рош га-Шана). Паломники начали покидать город Умань. В этом году туда прибыло более 29 тысяч паломников-хасидов.
По словам начальника департамента превентивной деятельности полиции Украины Анатолия Серединского, за время пребывания в Умани паломников было зафиксировано 21 сообщение о правонарушениях и открыто два уголовных производства. В целом ситуация находится под контролем благодаря слаженной работе Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, полиции и миграционной службы, дополнил полицейский.