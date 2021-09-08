Украинский журналист Дмитрий Гордон опубликовал 8 сентября в Instagram фото с отдыха и предложил подписчикам угадать, где он находится, в сети высказали неожиданные предположения

Гордон придумал, как потроллить Россию © Facebook, Дмитрий Гордон разместил в соцсети снимок с крыши загородного дома в коттеджном поселке в лесу.

«И где я?» — спросил подписчиков журналист.

«На даче у Януковича», «Судя по пузу, на террасе Макдональдса», «У Моргенштерна в гостях», «Межигорье. Соседний дом от Януковича», «Геленджик?», «Дмитрий, Вам по факту или в рифму?» — ответили в комментариях.

Версия про дачу четвертого президента Украины Виктора Януковича оказалась самой популярной — ее поддержали «лайками» около 500 человек.

Интригу развеяла супруга Гордона, журналистка Алеся Бацман. В своем профиле она разместила фото с подписью «Знакомлюсь с польским солнцем».

Ранее Гордон выложил снимок из аэропорта в компании жены и экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.

Межигорье — бывшая резиденция Виктора Януковича в Киевской области, которую он занимал с 2002 года, когда был еще премьер-министром, до госпереворота в Киеве в 2014 году.