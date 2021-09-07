По словам Кивы, законопроект об олигархах нужно еще дорабатывать. В нынешнем виде, по словам нардепа, он односторонний и направлен на укрепление позиций Владимира Зеленского.
«Если вы хотите действительно объявить войну олигархам и начать бороться с разграблением нашей страны, то это не делается узкими законопроектами, которые направлены всего лишь на укрепление позиций президента, который получит возможность в нужное время давить на нужных ему людей», — заявил он.
Кива перечислил основных украинских олигархов и отметил, что они захватили целые отрасли, которые ранее наполняли бюджет Украины, а потом их у государства украли.
Ранее закон об олигархах поддержала депутатская группа олигарха Игоря Коломойского «За будущее».
В законе определяется понятие «олигарх». Признать человека олигархом может Совет национальной безопасности и обороны (СНБО), в случае если Кабинет министров, члены СНБО, НБУ, СБУ или Антимонопольного комитета подадут соответствующее постановление.