Депутат Верховной Рады от «Оппозиционной платформы - за жизнь» Илья Кива назвал минусы закона о деолигархизации. Свое мнение он озвучил в комментарии Vesti.ua 7 сентября

Омбудсмен Украины выступила против законопроекта об олигархах © РИА Новости, Илья Питалев / Перейти в фотобанк Владимира Зеленского.

«Если вы хотите действительно объявить войну олигархам и начать бороться с разграблением нашей страны, то это не делается узкими законопроектами, которые направлены всего лишь на укрепление позиций президента, который получит возможность в нужное время давить на нужных ему людей», — заявил он.

Кива перечислил основных украинских олигархов и отметил, что они захватили целые отрасли, которые ранее наполняли бюджет Украины, а потом их у государства украли.

Ранее закон об олигархах поддержала депутатская группа олигарха Игоря Коломойского «За будущее».

В законе определяется понятие «олигарх». Признать человека олигархом может Совет национальной безопасности и обороны (СНБО), в случае если Кабинет министров, члены СНБО, НБУ, СБУ или Антимонопольного комитета подадут соответствующее постановление.