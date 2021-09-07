Тимошенко выбрала для старта нового пленарного сезона украшенный вышивкой бисером строгий черный костюм с юбкой-карандаш. Также лидер «Батькивщины» по-новому уложила волосы в низкий хвост — модную прическу этой осени.
Из аксессуаров политик добавила к образу уже привычные очки в черной оправе и крупные золотые серьги. Как всегда, она была на высоких шпильках.
На первом заседании Рады Тимошенко призвала все фракции парламента поддержать законопроект «Батькивщины» о направлении средств от Международного валютного фонда на субсидии, а также принять закон о направлении дешевого газа собственной добычи на нужды людей.
Ранее Тимошенко отказалась от образа «женщины с косой» и стала укладывать волосы в пучок или легкими волнами.