Глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко пришла на новую пленарную сессию в Верховной Раде Украины с новой трендовой укладкой и в необычном костюме. Видео своего выступления политик опубликовала в Facebook 7 сентября

Тимошенко выбрала для старта нового пленарного сезона украшенный вышивкой бисером строгий черный костюм с юбкой-карандаш. Также лидер «Батькивщины» по-новому уложила волосы в низкий хвост — модную прическу этой осени.

Верховная Рада рассмотрит проект постановления о непризнании выборов в Госдуму РФ © пресс-служба президента Украины

На первом заседании Рады Тимошенко призвала все фракции парламента поддержать законопроект «Батькивщины» о направлении средств от Международного валютного фонда на субсидии, а также принять закон о направлении дешевого газа собственной добычи на нужды людей.

Ранее Тимошенко отказалась от образа «женщины с косой» и стала укладывать волосы в пучок или легкими волнами.

«женщину с косой»