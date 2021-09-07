Уроженка Луганска Дарина Воскресенская попыталась обменять российские рубли в одном из банков Украины, однако кредитная организация отказалась принимать купюры с изображением Крыма. Об этом она рассказала 6 сентября в своем Instagram

Дизайнеров Нацбанка Украины заподозрили в воровстве шрифта для новой купюры © bank.gov.ua приняли лишь часть купюр, при этом отказ обменивать 200-рублевые банкноты с изображением Севастополя сотрудница объяснить не смогла, а «кассир посмеялась и сослалась на правила».

Этой историей Воскресенская поделилась с подписчиками. По ее словам, после этого кто-то залил этот видеоролик в некий паблик, после чего на ее страницу «набежали» пользователи, стали писать оскорбительные комментарии и призывать ее «уезжать в свою Россию». Девушка подчеркнула, что жители Луганска не выбирали, какой валютой расплачиваться.

«Не потому, что это мы выбрали, а потому, что там на данный момент так. И, уважаемые мои дорогие люди, которые сейчас пишут гадости, — гуляйте лесом, вот и все», — резюмировала Воскресенская.