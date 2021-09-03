США готовы помочь Украине завершить войну в Донбассе и обеспечить систему стойкой безопасности для Киева. Об этом 2 сентября заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак в эфире программы «Право на власть»

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Ермак подчеркнул, что привлечение американской стороны также касается и «Северного потока-2», поскольку Украина рассматривает его как вопрос, касающийся национальной безопасности.

При этом он отметил, что вопрос о замене Минского формата урегулирования в Донбассе или отказе от него в Вашингтоне в ходе переговоров лидеров двух стран не поднимался.

В среду президент США Джо Байден и его украинский коллега Владимир Зеленский завершили переговоры. Лидеры стран выступили против строительства газопровода «Северный поток-2» и приняли соглашение о стратегическом партнерстве Украины и США. Байден подчеркнул, что США готовы поддерживать суверенитет Украины и ее территориальную целостность.