Дипломат прокомментировала итоги визита в США президента Владимира Зеленского. Она подчеркнула, что поставлять оружие Украине недопустимо.
«Международное сообщество должно признать, безусловно, факт гражданской войны на Украине, добиваться эмбарго на поставку вооружений в страну, которая истребляет собственное население», — сказала Захарова.
Также представитель МИД отметила, что использование Вашингтоном Киева в качестве такого антироссийского орудия может привести к печальным последствиям для Украины.
Ранее Украина и США договорились о сотрудничестве в оборонной сфере. Глава Пентагона пообещал выделить Украине помощь в объеме 60 млн долларов, включая закупку переносных противотанковых ракетных комплексов «Джавелин».