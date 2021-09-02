Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила на брифинге 2 сентября, что мировое сообщество должно наложить эмбарго на поставки Киеву оружия, поскольку в стране идет гражданская война

В МИД РФ рассказали о судьбе иска России к Украине в ЕСПЧ © РИА Новости, Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк Владимира Зеленского. Она подчеркнула, что поставлять оружие Украине недопустимо.

«Международное сообщество должно признать, безусловно, факт гражданской войны на Украине, добиваться эмбарго на поставку вооружений в страну, которая истребляет собственное население», — сказала Захарова.

Также представитель МИД отметила, что использование Вашингтоном Киева в качестве такого антироссийского орудия может привести к печальным последствиям для Украины.

Ранее Украина и США договорились о сотрудничестве в оборонной сфере. Глава Пентагона пообещал выделить Украине помощь в объеме 60 млн долларов, включая закупку переносных противотанковых ракетных комплексов «Джавелин».