В Умань Черкасской области для обеспечения общественного порядка во время празднования Рош Ха-Шана прибыли более 600 полицейских и более 200 военных. Об этом в четверг, 2 августа, в Facebook сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел Украины

«Более 600 сотрудников полиции и более 200 военнослужащих Национальной гвардии прибыли в Умань для обеспечения общественного порядка и безопасности во время празднования Рош Ха-Шана», — говорится в сообщении.

Деньги победили коронавирус. В Умань съезжаются хасиды © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Сообщается, что с 1 по 6 сентября в Умань приедут 23,5 тысячи хасидов. Кроме того, с 3 сентября прибудет делегация в составе 11 полицейских из Израиля — они окажут Украине помощь в обеспечении общественного порядка и безопасности.

Наступление нового 5782 года по иудейскому календарю начнут праздновать вечером 6 сентября 2021 года и продолжат до вечера 8 сентября.