«Более 600 сотрудников полиции и более 200 военнослужащих Национальной гвардии прибыли в Умань для обеспечения общественного порядка и безопасности во время празднования Рош Ха-Шана», — говорится в сообщении.
Накануне состоялось построение правоохранителей, которые будут следить за порядком во время массового пребывания хасидов в Умани.
Сообщается, что с 1 по 6 сентября в Умань приедут 23,5 тысячи хасидов. Кроме того, с 3 сентября прибудет делегация в составе 11 полицейских из Израиля — они окажут Украине помощь в обеспечении общественного порядка и безопасности.
Наступление нового 5782 года по иудейскому календарю начнут праздновать вечером 6 сентября 2021 года и продолжат до вечера 8 сентября.