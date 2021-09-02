Украина, стремящаяся разорвать все связи с Россией, должна приветствовать строительство «Северного потока-2», а не выступать против него, считает председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков 1 сентября

Глава «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко ранее заявил, что строительство газопровода «Северный поток-2» все еще можно остановить. Для Украины, по его словам, речь идет «не о деньгах, а, в первую очередь, о национальной безопасности».

«Уже не сами не понимают, что несут. То кричат, что обеднеют на шесть миллиардов, когда заработает "Северный поток — 2". То вдруг речь для них идет не о деньгах, то есть шесть миллиардов вроде как не нужны. То обличают российский газ как "самый грязный в мире", но при этом требуют сохранить транзит этого самого якобы грязного газа через Украину. То заявляют, что российский газ Украине не нужен, то покупают его же по реверсу из стран Восточной Европы. А теперь и нацбезопасность Украины приплели, которая тут вообще ни при чем», — пишет Пушков.

«Северный поток-2»: Вместо новых санкций против проекта Зеленский получил от США старого советника © РИА Новости, Nord Stream 2 / Aксель Шмидт/ Paul Langrock

«Так что пусть в Киеве не сражаются против "Северного потока- 2", а радостно приветствуют его. Никаких связей с Россией! В Киеве ведь этого добивались? Пожалуйста», — заключил Пушков.

Ранее президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский в ходе встречи договорились продолжать выступать против «Северного потока-2», так как видят в нем угрозу для европейской энергетической безопасности.