В конце августа ВСУ стали чаще обстреливать территорию ДНР на линии соприкосновения. При этом жертвами, как правило, становится мирное население. Так, в конце прошлой недели в результате минометного обстрела (минометы 122-го калибра) поселка шахты им. Гагарина в Горловке были ранены двое детей — мальчик десяти лет (осколочное ранение в лопатку) и семилетняя девочка (у нее контузия).
«Представьте, что украинская сторона полностью возьмет Донецк и Горловку, а тут к нам на помощь заходит российская армия. Что, российская армия будет бить по Донецку из артиллерийских систем? Я думаю, они рассчитывают на блицкриг, чтобы российская армия не смогла помочь. Мирных жителей не успеют эвакуировать, они уже будут как заложники», — указал эксперт.
Украинская сторона рассчитывает именно на это, но Донбасс к этому готов, и ничего у нее не получится, подчеркнул Безсонов.
Что касается идеи о том, что ВСУ исключительно в политических целях якобы лишь попытаются взять один крупный населенный пункт, то ставить такие задачи было бы абсурдно, ВСУ просто попытаются наступать, а дальше как получится, заключил собеседник издания.