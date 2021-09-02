Если ВСУ начнут полноценное наступление в Донбассе, они попытаются очень быстро занять Горловку и Донецк, чтобы помешать России вмешаться и помочь силам республик Донбасса. Об этом рассказал участник войны, а ныне первый заместитель Министра информации ДНР Даниил Безсонов в эфире ютуб-канала Украина.ру

Даниил «Гудвин» Безсонов: Почему мы не смогли удержать Славянск? © dontimes.ru

«Представьте, что украинская сторона полностью возьмет Донецк и Горловку, а тут к нам на помощь заходит российская армия. Что, российская армия будет бить по Донецку из артиллерийских систем? Я думаю, они рассчитывают на блицкриг, чтобы российская армия не смогла помочь. Мирных жителей не успеют эвакуировать, они уже будут как заложники», — указал эксперт.

Украинская сторона рассчитывает именно на это, но Донбасс к этому готов, и ничего у нее не получится, подчеркнул Безсонов.

Что касается идеи о том, что ВСУ исключительно в политических целях якобы лишь попытаются взять один крупный населенный пункт, то ставить такие задачи было бы абсурдно, ВСУ просто попытаются наступать, а дальше как получится, заключил собеседник издания.