Отмечается, что вопрос увольнения будут активно решать после возвращения президента и его команды из США.
«Уруский, Лазебная и Таран — уйдут. Им уже ищут замену, но здесь проблемы. Потому что скамейка запасных маленькая, а люди, которых мы приглашаем извне, неохотно рвутся в Кабмин», — отметил один из собеседников.
При этом отмечается, что министра юстиции Дениса Малюську и министра культуры Александра Ткаченко пока увольнять не будут, о чем ранее писали СМИ.
На этой неделе спикер парламента Дмитрий Разумков заявил, что у парламента есть претензии к некоторым министрам, поэтому их могут заменить осенью.
Накануне Зеленский прибыл США и встретился с министром обороны страны. В среду пройдет встреча Зеленского с президентом Джозефом Байденом. Обозреватель радиостанции «Говорит Москва» Александр Асафов в интервью изданию Украина.ру отметил, что на фоне ситуации в Афганистане визит Зеленского пришёлся совсем не вовремя, но другого шанса у него не будет.