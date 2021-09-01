Министр обороны Андрей Таран, министр социальной политики Марина Лазебная и вице-премьер Олег Уруский вероятные претенденты на увольнение из правительства Украины в ближайшее время. Об этом 1 сентября сообщает «Украинская правда» со ссылкой на источник в президентской партии «Слуга народа»

Отмечается, что вопрос увольнения будут активно решать после возвращения президента и его команды из США. «Украина должна стать Русью»: в команде Зеленского выступили с неожиданным заявлением © пресс-служба президента Украины / пресс-служба президента Украины / Перейти в фотобанк

«Уруский, Лазебная и Таран — уйдут. Им уже ищут замену, но здесь проблемы. Потому что скамейка запасных маленькая, а люди, которых мы приглашаем извне, неохотно рвутся в Кабмин», — отметил один из собеседников.

При этом отмечается, что министра юстиции Дениса Малюську и министра культуры Александра Ткаченко пока увольнять не будут, о чем ранее писали СМИ.

На этой неделе спикер парламента Дмитрий Разумков заявил, что у парламента есть претензии к некоторым министрам, поэтому их могут заменить осенью.

Накануне Зеленский прибыл США и встретился с министром обороны страны. В среду пройдет встреча Зеленского с президентом Джозефом Байденом. Обозреватель радиостанции «Говорит Москва» Александр Асафов в интервью изданию Украина.ру отметил, что на фоне ситуации в Афганистане визит Зеленского пришёлся совсем не вовремя, но другого шанса у него не будет.