Утверждение президента Украины Владимира Зеленского о «грязном» российском газе противоречит его же просьбам сохранить транзит в Евросоюз через территорию его страны. Об этом 31 августа заявил политолог Сергей Михеев в эфире YouTube-канала «Соловьев Live»

Ищенко объяснил, чем закончилась попытка Европы перейти с российского газа на газ из Средней Азии © РИА Новости, Нина Зотина

Михеев добавил, что видит противоречие в том, что говорит Зеленский.

«Россия ужасная, нужны санкции, но газ надо пустить через трубу (украинскую ГТС — ред.). Мы ненавидим ее, но нам все равно это надо. Это бред, диагноз», — сказал он.

Накануне Зеленский на встрече с министром энергетики США Дженнифер Гренхольм в Вашингтоне назвал российский газ «самым грязным в мире». В ходе встречи Зеленский и Гренхольм в том числе обменялись мнениями относительно «угроз "Северного потока-2" для безопасности» Украины и энергетической безопасности в Европе. Также украинский лидер назвал российский газ «самым грязным в мире» из-за выбросов метана в процессе выработки и транспортировки, а также «из-за коррупции, шантажа и манипуляции».