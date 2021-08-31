Самоизоляция отменяется для украинцев, имеющих сертификат о вакцинации одним из препаратов, утвержденным Европейским агентством по лекарственным средствам. В их число входят AstraZeneca, Pfizer, Moderna или Johnson and Johnson.

Украинский врач сказала, какая вакцина дает самую слабую защиту от коронавируса
Украинский врач сказала, какая вакцина дает самую слабую защиту от коронавируса
© РИА Новости, Игорь Маслов / Перейти в фотобанк
В списке нет вакцины CoronaVac.

Для въезда также необходимо предоставить отрицательный результат ПЦР-теста или теста на антитела, проведенного за 72 часа, а также заполнить онлайн-форму санитарного контроля.

От необходимости тестирования освобождаются дети до 6 лет.

Соответствующие правила будут действовать до 25 октября.