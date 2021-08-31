Вакцинированные украинцы могут больше не проходить 5-дневную самоизоляцию после въезда в Италию. Об этом говорится в решении итальянского министерства здравоохранения, которое вступило в силу 31 августа, передает агентство «Украинские новости»

Самоизоляция отменяется для украинцев, имеющих сертификат о вакцинации одним из препаратов, утвержденным Европейским агентством по лекарственным средствам. В их число входят AstraZeneca, Pfizer, Moderna или Johnson and Johnson.

Украинский врач сказала, какая вакцина дает самую слабую защиту от коронавируса © РИА Новости, Игорь Маслов / Перейти в фотобанк

Для въезда также необходимо предоставить отрицательный результат ПЦР-теста или теста на антитела, проведенного за 72 часа, а также заполнить онлайн-форму санитарного контроля.

От необходимости тестирования освобождаются дети до 6 лет.

Соответствующие правила будут действовать до 25 октября.