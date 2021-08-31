Самоизоляция отменяется для украинцев, имеющих сертификат о вакцинации одним из препаратов, утвержденным Европейским агентством по лекарственным средствам. В их число входят AstraZeneca, Pfizer, Moderna или Johnson and Johnson.
В списке нет вакцины CoronaVac.
Для въезда также необходимо предоставить отрицательный результат ПЦР-теста или теста на антитела, проведенного за 72 часа, а также заполнить онлайн-форму санитарного контроля.
От необходимости тестирования освобождаются дети до 6 лет.
Соответствующие правила будут действовать до 25 октября.