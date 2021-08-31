Ранее на Украине объявили «поражением Кремля» проведенный в Киеве саммит так называемой «Крымской платформы», на котором от России потребовали вернуть Крым.
«Если их волнует, как они заявляют, проведение выборов в Крыму и на Донбассе, в Донецкой и Луганской областях, в тех частях, которые не подконтрольны центральному правительству, то Крым — дело решенное, мы на этот счет уже давным-давно всем все объяснили, и все поняли, включая, я убежден, самих украинских руководителей», — сказал Лавров.
Крым вошел в состав России после референдума, прошедшего в марте 2014 года. Поводом для его проведения стал госпереворот на Украине, в результате которого к власти пришли русофобские политические силы.
В частности, первые же дни после переворота украинскими националистами были убиты семеро крымчан, которые ездили в Киев поддержать законно избранного президента Виктора Януковича. Подавляющее большинство крымчан на референдуме поддержало воссоединение с Россией.
Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией.
Президент РФ Владимир Путин отмечал, что вопрос Крыма «закрыт окончательно».