Украинское руководство давно осознало, что возвращение Крыма под контроль Киева невозможно, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров. Его слова приводит РИА Новости 31 августа

Ранее на Украине объявили «поражением Кремля» проведенный в Киеве саммит так называемой «Крымской платформы», на котором от России потребовали вернуть Крым.

«Если их волнует, как они заявляют, проведение выборов в Крыму и на Донбассе, в Донецкой и Луганской областях, в тех частях, которые не подконтрольны центральному правительству, то Крым — дело решенное, мы на этот счет уже давным-давно всем все объяснили, и все поняли, включая, я убежден, самих украинских руководителей», — сказал Лавров.

Крым вошел в состав России после референдума, прошедшего в марте 2014 года. Поводом для его проведения стал госпереворот на Украине, в результате которого к власти пришли русофобские политические силы.

Тайны 2014 года. Кто устроил бойню под Корсунь-Шевченковским 20 февраля © РИА Новости, Евгений Котенко / Перейти в фотобанк Виктора Януковича. Подавляющее большинство крымчан на референдуме поддержало воссоединение с Россией.

Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией.

Президент РФ Владимир Путин отмечал, что вопрос Крыма «закрыт окончательно».