Следственный комитет РФ изучит данные о публикации книги про деятеля украинского националистического движения Тараса Бульбы-Боровца, помогавшего нацистам в годы Великой Отечественной войны. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте СК 30 августа

«Книга, по данным ряда СМИ, была опубликована на территории Украины, но, учитывая вероятность передачи информации, в том числе и запрещенной, и на территорию Российской Федерации, председатель СК РФ поручил Главному следственному управлению СК РФ изучить изложенные в СМИ сведения и представить доклад», — сообщили в Следственном комитете.

Псы войны. Что делать с нацистской Украиной Эдуард Долинский сообщил, что книга под названием «Тарас Бульба-Боровец: мы не можем ни на минуту остановить нашу борьбу» была выпущена издательством Верховной Рады.

По словам Долинского, герой книги — «нацистский преступник, комендант вспомогательной полиции, атаман-погромщик». Он отметил, что Министерство культуры Украины уже закупило книгу для распространения в библиотеках.