В числе стран, которые заключили сделки, значатся Великобритания, Германия, Италия, Франция, Швейцария, Турция, а также Украина.
«Мы все стремимся к тому, чтобы наши граждане, сотрудники и афганцы, которые работали с нами, а также те, кто находится в группе риска, могли дальше беспрепятственно выезжать за пределы Афганистана», — говорится в совместном заявлении.
В документе также отмечается, что государства получили заверения от талибов, что всем иностранным гражданам и любому афганскому гражданину, имеющему разрешение на выезд, будет дозволено проследовать к пунктам отправления и выехать за пределы Афганистана.
В совместном заявлении государств также говорится, что страны продолжат выдавать документы на выезд некоторым афганцам, а талибы обязуются не препятствовать их путешествию.
*Деятельность организации запрещена на территории РФ