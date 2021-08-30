Почти 100 стран мира заключили с движением «Талибан»* сделки, которые позволят государствам продолжить эвакуацию после установленного радикалами на 31 августа крайнего срока вывода войск из страны. Об этом сообщили 29 августа в совместном заявлении о гарантиях эвакуации из Афганистана, опубликованном на сайте Госдепартамента США

Эксперт объяснил, передерутся ли талибы между собой, и можно ли их победить идеологически © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

«Мы все стремимся к тому, чтобы наши граждане, сотрудники и афганцы, которые работали с нами, а также те, кто находится в группе риска, могли дальше беспрепятственно выезжать за пределы Афганистана», — говорится в совместном заявлении.

В документе также отмечается, что государства получили заверения от талибов, что всем иностранным гражданам и любому афганскому гражданину, имеющему разрешение на выезд, будет дозволено проследовать к пунктам отправления и выехать за пределы Афганистана.

В совместном заявлении государств также говорится, что страны продолжат выдавать документы на выезд некоторым афганцам, а талибы обязуются не препятствовать их путешествию.

*Деятельность организации запрещена на территории РФ