«В одной из своих статей еще при политической жизни Януковича о многовекторности я выразился, вы уж извините, так — конечно, ласковый теленок двух маток сосет. Но если во рту помещаются два коровьих соска, то в нем помещаются и два других предмета сходной формы и размера», — категоричен эксперт.
На примере Белоруссии мы видим, что многовекторность всегда оборачивается опорой для переворота извне, и то, что Лукашенко учел опыт Януковича и воспользовался всеми силовыми ресурсами, какие можно применять против своих заблудших сограждан, — это, конечно, ему изрядно помогло, уверен Вассерман.
Но если бы не было этой знаменитой белорусской многовекторности, то не было бы самой возможности для попытки государственного переворота, добавил он.
В чисто экономическом смысле многовекторность тоже оказывается опасной, о чем свидетельствует пример Евромайдана на Украине, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.