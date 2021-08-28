Политика многовекторности прежде всего означает отсутствие собственной внятной политической позиции и подверженность любым колебаниям, любым воздействиям извне. И это всегда плохо кончается. Об этом рассказал публицист и интеллектуал Анатолий Вассерман в интервью изданию Украина.ру

Анатолий Вассерман: кто он © РИА Новости, Александр Натрускин / Перейти в фотобанк

На примере Белоруссии мы видим, что многовекторность всегда оборачивается опорой для переворота извне, и то, что Лукашенко учел опыт Януковича и воспользовался всеми силовыми ресурсами, какие можно применять против своих заблудших сограждан, — это, конечно, ему изрядно помогло, уверен Вассерман.

Но если бы не было этой знаменитой белорусской многовекторности, то не было бы самой возможности для попытки государственного переворота, добавил он.

В чисто экономическом смысле многовекторность тоже оказывается опасной, о чем свидетельствует пример Евромайдана на Украине, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.