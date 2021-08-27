Украина выступает за усиление присутствия стран-членов НАТО в Черном море. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил на совместном брифинге после переговоров с президентами Молдавии, Польши и Румынии в Кишиневе. Брифинг транслировался в Facebook Офиса президента Украины

«Украина последовательно выступает за усиление присутствия в регионе Чёрного моря сил и средств членов НАТО», — сказал Зеленский.

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«Другие постоянные источники угроз — российские войска в Приднестровском регионе Молдовы, в Абхазии и так далее. Из-за активной милитаризации нашего украинского крымского полуострова под угрозой оказалось морское судоходство, а это торговля в регионе», — добавил президент Украины.

Он призвал Молдавии и Румынию присоединиться к инициативе по развитию взаимодействия вооруженных сил государств Причерноморья.

Ранее Зеленский утвердил стратегию внешнеполитической деятельности Украины, разработанную в СНБО. Среди приоритетных направлений — курс на членство в Европейском союзе и НАТО и противодействие «агрессивной политике» России.