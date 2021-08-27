«Украина последовательно выступает за усиление присутствия в регионе Чёрного моря сил и средств членов НАТО», — сказал Зеленский.
Он заявил, что вокруг Украины нарастают военные угрозы. По словам Зеленского, критическим является уровень угрозы с севера, где «Белоруссию используют как дополнительный плацдарм агрессивных действий».
«Другие постоянные источники угроз — российские войска в Приднестровском регионе Молдовы, в Абхазии и так далее. Из-за активной милитаризации нашего украинского крымского полуострова под угрозой оказалось морское судоходство, а это торговля в регионе», — добавил президент Украины.
Он призвал Молдавии и Румынию присоединиться к инициативе по развитию взаимодействия вооруженных сил государств Причерноморья.
Ранее Зеленский утвердил стратегию внешнеполитической деятельности Украины, разработанную в СНБО. Среди приоритетных направлений — курс на членство в Европейском союзе и НАТО и противодействие «агрессивной политике» России.