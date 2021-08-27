Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский должен просить на встрече с главой США Джозефом Байденом размещения на Украине воинских баз контингента США и НАТО. Об этом 26 августа он высказался в эфире львовского телеканала NTA

«Приезжает Зеленский к Байдену. Разговор будет идти на параллельных курсах, и я этого очень боюсь. Потому что Зеленский будет говорить, что мы можем получить для нашей безопасности. На самом деле, среди действенных вещей — это соглашение о безопасности с США, с реальными гарантиями, это оружие и это размещение, конечно, постепенное, американских подразделений, американской инфраструктуры», — сказал Климкин.

При этом он отметил, что Зеленскому ни в коем случае нельзя вести разговор о каком-либо особом статусе для Украины вне НАТО. Он предложил вспомнить, что такой статус был предоставлен Афганистану.

Климкин посоветовал украинскому лидеру «не вестись на какие-то вещи, кроме реального партнерства и союзничества».

Ранее пресс-секретарь украинского президента Сергей Никифоров не дал четкого ответа на вопрос о возможном переносе встречи Байдена и Зеленского, но признал, что фокус внимания действительно сместился с украинских вопросов.

Встречу Зеленского и Байдена перенесли на 31 августа. Зеленский будет находиться в США 30 и 31 августа. Ранее он должен был вылететь 28 августа.