«Приезжает Зеленский к Байдену. Разговор будет идти на параллельных курсах, и я этого очень боюсь. Потому что Зеленский будет говорить, что мы можем получить для нашей безопасности. На самом деле, среди действенных вещей — это соглашение о безопасности с США, с реальными гарантиями, это оружие и это размещение, конечно, постепенное, американских подразделений, американской инфраструктуры», — сказал Климкин.
При этом он отметил, что Зеленскому ни в коем случае нельзя вести разговор о каком-либо особом статусе для Украины вне НАТО. Он предложил вспомнить, что такой статус был предоставлен Афганистану.
Климкин посоветовал украинскому лидеру «не вестись на какие-то вещи, кроме реального партнерства и союзничества».
Ранее пресс-секретарь украинского президента Сергей Никифоров не дал четкого ответа на вопрос о возможном переносе встречи Байдена и Зеленского, но признал, что фокус внимания действительно сместился с украинских вопросов.
Встречу Зеленского и Байдена перенесли на 31 августа. Зеленский будет находиться в США 30 и 31 августа. Ранее он должен был вылететь 28 августа.