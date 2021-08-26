«Были угрозы нашему самолету, но все мы эти проблемы решили. Ни один самолет, который должен вывозить украинских граждан или должен был вывозить украинских граждан и иностранцев, не находится в чьем-либо плену, под чьим-то контролем. Это был один из рабочих моментов, Евгений [Енин] о нем рассказал», — сказал Кулеба.
Он отметил, что информацию от Енина журналисты якобы «подхватили и раскрутили», но как такового захвата самолета не было.
Во вторник, 24 августа Енин рассказал об эвакуации украинцев из аэропорта Кабула, а также заявил о том, что вооруженные люди «фактически украли у украинцев самолет». В то же время пресс-секретарь МИД Олег Николенко объяснил, что Енин использовал слово «украли», чтобы объяснить договоренность о перевозке других людей.
По его словам, в конце концов, все самолеты, которые привлекала Украина для эвакуации граждан из Афганистана, безопасно вернулись назад. Было три эвакуационных рейса, которые вывезли 256 человек.