Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что никакого захвата самолёта в Кабуле не было, о чем ранее сообщил его заместитель Евгений Енин. Его брифинг 26 августа обнародован на странице ведомства в Facebook

Ушлые украинцы: эксперт о том, что произошло с украинским самолетом в Афганистане © пресс-служба президента Украины

Он отметил, что информацию от Енина журналисты якобы «подхватили и раскрутили», но как такового захвата самолета не было.

Во вторник, 24 августа Енин рассказал об эвакуации украинцев из аэропорта Кабула, а также заявил о том, что вооруженные люди «фактически украли у украинцев самолет». В то же время пресс-секретарь МИД Олег Николенко объяснил, что Енин использовал слово «украли», чтобы объяснить договоренность о перевозке других людей.

По его словам, в конце концов, все самолеты, которые привлекала Украина для эвакуации граждан из Афганистана, безопасно вернулись назад. Было три эвакуационных рейса, которые вывезли 256 человек.